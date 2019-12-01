الاتحاد العربي ينظم دورة لحكام «فار»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس الرياض ينظم الاتحاد العربي لكرة القدم اليوم بمعهد إعداد القادة بالرياض، دورة تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR). وتستمر الدورة حتى الجمعة المقبل ضمن برامج تطوير الحكام الذي أقره مجلس إدارة الاتحاد أخيرا. ويشارك في الدورة التي يشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 30 حكما، وتتضمن محاضرات نظرية وتطبيقات عملية ميدانية، حيث يحاضر فيها مسؤول تقنية الـ»VAR» في الاتحاد الدولي، مايك فان روست، والمحاضر الدولي ديسر ديو، ومسؤول تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) بالاتحاد العربي خليل جلال.



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