مقتل 11 جنديا أفغانيا في هجوم لطالبان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلن مسؤولون أمس أن 11 جنديا أفغانيا على الأقل قتلوا بعد أن هاجم مقاتلو طالبان مواقعهم في إقليم قندوز شمالي أفغانستان في وقت متأخر أمس الأول.
وقال عمرو الدين والي وأمين الله عيدين، وهما عضوان في المجلس الإقليمي، إن المسلحين أسروا ستة جنود آخرين خلال الهجوم.
وأضاف المسؤولان أن قوات جديدة تم نشرها لدعم القوات في المنطقة قد تعرضت أيضا لكمين نصبه المسلحون في ساعة مبكرة أمس.
وقال المتحدث باسم فيلق بامير 217 هادي جمال لوكالة الأنباء الألمانية إن المسلحين شنوا هجوما على المواقع الأمنية على طول الطريق السريع بين قندوز وخان أباد.
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