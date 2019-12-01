مسام ينتزع 1611 لغما خلال أسبوع في اليمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن «مسام» خلال الأسبوع الثالث من نوفمبر، 1,611 لغما منها 12 لغما مضادة للأفراد، و 492 لغما مضادة للدبابات و1,092 ذخيرة غير متفجرة، و15 عبوة ناسفة.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 107,006 ألغام زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو ببتر الأعضاء.

ويأتي المشروع استمرارا لجهود المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، حيث يسعى المشروع إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنية يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة في هذا المجال.