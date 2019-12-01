الهواء الملوث يلغي مباريات الكرة بإيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ طهران

أعلن مكتب حاكم طهران ووزارة التعليم الإيرانية الأحد إغلاق رياض الأطفال والمدارس في العاصمة طهران، وغيرها من المدن الكبرى بسبب الارتفاع الحاد في تلوث الهواء.

وتم فرض حظر على حركة الشاحنات في المدن الكبيرة، وجرى إلغاء عدد من مباريات كرة القدم التي كانت مقررة أمس، ونصحت وزارة الصحة الأطفال وكبار السن بالبقاء في منازلهم.

تجدر الإشارة إلى أن مشكلة تلوث الهواء أصبحت منذ سنوات إحدى أخطر المشكلات التي تشهدها البلاد، وتعلن وزارة الصحة كل عام وفاة الآلاف نتيجة لذلك.