437 قضية باشرتها جمعية حقوق الإنسان في العاصمة المقدسة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة
بلغ عدد القضايا الواردة للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالعاصمة المقدسة 437 قضية خلال العام الماضي 1440، تصدرت قضايا السجناء المشهد بعدد 130 قضية.
وأشارت معلومات لـ «مكة» أن فرع الجمعية أنجز 150 قضية من خلال اتخاذ اللازم بخصوص الشكوى ومتابعة المستجدات فيها، بينما أقفلت 287 قضية وتمت معالجة الشكوى وإنهاؤها، وعليه أقفل ملف الشاكي.
قضايا أخرى وتشمل: المنازعات بين شركات وأفراد مثل شكاوى ضد مقدمي الخدمات من القطاع الخاص.
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