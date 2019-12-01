مخالفة 11 شخصا يمارسون الاحتطاب الجائر في الدمام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ضبطت حملة نفذتها بلدية غرب الدمام، بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية وشرطة الدمام، 7 أطنان من الحطب المحلي، ومخالفة 11 شخصا يمارسون الاحتطاب الجائر المهدد للرقعة الخضراء والضرر بالبيئة.

وأوضح رئيس البلدية المهندس فيصل القحطاني، أنه نتج خلال حملة البلدية المشتركة على مخالفي نظام المراعي والغابات، عن ضبط 7 أطنان من الحطب المحلي، مؤكدا أنه جرى تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية، بحق العابثين بالثروة البيئية من خلال الاحتطاب وقطع الأشجار.

وبين أن الحملة تهدف إلى الحد من الاحتطاب الجائر الذي يهدد الرقعة الخضراء ويزيد التصحر، وبالتالي يقضي على التوازن البيئي والمراعي الطبيعية، حيث تشكل المناطق البرية في المملكة معلما بيئيا بارزا وتتميز بتداخل خصوصياتها، كما تشكل الخواص البيئية أهم معالم المناطق البرية التي يتكون نظامها البيئي من منظومة من البيئات الطبيعية، ومن ضمنها الأشجار ذات الأهمية الوطنية والبيئية.