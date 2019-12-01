شكرا لقرائتكم خبر عن هل تذكرون رجل الأعمال السعودي الذي كان يدعو دائمًا بالنصر لبني إسرائيل على المسلمين؟؟.. شاهد كيف كان مصيره اليوم واهتزت مواقع التواصل (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد إعلاميون وناشطون وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية السبت، بوفاة رجل الأعمال والمحلل الاقتصادي السعودي المثير للجدل خالد الأشاعرة، في الرياض إثر نوبة قلبية.

وعرف عن الأشاعرة دعوته الصريحة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي ومهاجمته للتيارات الإسلامية، كما أنه نشر تغريدة العام الماضي خلال عدوان الاحتلال على قطاع غزة يدعو فيها بـ"النصر لبني إسرائيل"، وقد علق على تصريحه هذا في قناة بي بي سي بالقول إن "قضية فلسطين غير مقدسة والفلسطينيون قتلة ومرتزقة".

وعلق في ذات العام على تغريدة للإعلامي الإسرائيلي المثير للجدل إيدي كوهين، ودعا فيها لـ"الطيارين الإسرائيليين أن يسددوا رميهم" وهم يقصفون من سماهم "مرتزقة إيران في سوريا". قد يهمك ايضاً: موكب سعودي يتعرض للحرق بالكامل في محافظة جنوب اليمن .. ومصادر تكشف الجهة المنفذة للعملية (صور) هل تذكرون بطلة الفيديوهات الإباحية شيما الحاج مع المخرج خالد يوسف؟.. شاهد كيف كان صيرها اليوم بعد أن وجدوها مرمية في سيارتها عاجل : الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة سعودية ثانية في أقل من 24 ساعة وينشرون تفاصيل العملية ومكانها

داعية سعودي شهير يثير الجدل بفتوى بشأن ما يجوز للعروسة فعله ليلة الدخلة أسعار الذهب تسجل أكبر هبوط شهري منذ يونيو 2018 والأسواق تترقب تطورات هذا الحدث الكبير (الأسعار) ”رسالة مؤثرة” من أحد لاعبي المنتخب اليمني يكشف السبب والمسؤول عن هزيمة اليمن أمام منتخبي قطر والإمارات في خليجي24 وداعًا للسكري والسرطان وأمراض القلب والسكتات الدماغية والتجاعيد الجلدية.. وفوائد أخرى لا تتوقعها لهذه الفاكهة المتوفرة بكثرة إطلالة خارقة للعادة للإعلامية مهيرة عبدالعزيز تثير الجدل في السعودية وتشعل ضجة بين جمهور فعاليات موسم الرياض (فيديو)

عاجل : السعودية تعلن انتهاء مهلة الاكتتاب في ارامكو .. لن تصدق كيف كانت النتائج صادمة؟! فتوى تكفيرية : مفتي الحوثيين يكفر جماعته ويعلن أن ما قاموا به ليس من دين آل البيت ويدعو لقتالهم بدون رحمه! (شاهد)

Advertisements أمير سعودي بارز يفاجئ الصهاينة بنشر تفاصيل عملية عسكرية.. ويتحدث عن معركة الكرامة والشرف ضد إسرائيل (فيديو بطولي) ينشر لأول مرة.. رغد صدام حسين تسرب مقطع صوتي لوالدها يحرج حكام العرب من جديد ويثير جنون الإيرانيين (شاهد)

بشرى سارة وعــاجلة للمواطنين والمقيمين : السعودية تعفي 8 فئات من الضريبة

شاهد ردة فعل شقيق أمير قطر على فوز منتخب السعودية أمام نظيره البحريني في خليجي24 وماهي الصورة التي نشرها؟

عاجل : السعودية تصدر بيانا هاما للمواطنين والمقيمين .. ومذيع قناة الجزيرة ”فيصل القاسم” يحذر من سقوط قتلى ووقوع كارثة في المملكة

بسبب الحوثي.. صنعاء تصحو على كارثة مرعبة ومذبحة مروعة لم يسبق لها مثيل (تفاصيل)

مشاهد تحبس الأنفاس.. ستقلع عن التدخين فورًا وبكل قناعة بعد رؤيتك لهذا الفيديو

بعد إنجي خوري .. بطلة ”باب الحارة” الفنانة شمس الملا تفجر موجة غضب شديدة في الإمارات بنشر صورها الفاضحة ونعى ناشطون ووسائل إعلام محلية سعودية الأشاعرة وذكروا بتغريداته التي نشرها على حسابه في "تويتر"، وقالوا إنها جسدت مواقفه "الوطنية وولاءه لدينه وقيادته"!.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هل تذكرون رجل الأعمال السعودي الذي كان يدعو دائمًا بالنصر لبني إسرائيل على المسلمين؟؟.. شاهد كيف كان مصيره اليوم واهتزت مواقع التواصل (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بويمن الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.