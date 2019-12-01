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عدن - ياسمين التهامي - أفتى الداعية السعودي محمد العصيمي، بجواز أن تتيمم العروس ليلة الدخلة وخلال أيام وليالي الزفاف، بدلًا من الوضوء خوفًا من إزالة مساحيق التجميل من على وجهها.

وأضاف، أن المرأة تمكث لوقت طويل في محلات التجميل وبالتالي وضع مساحيق تجميلية غالبًا ما تكون عازلة عن وصول الماء خلال الوضوء إلى البشرة.

وأجاب العصيمي وفقا لموقع"الوئام"، على سؤالٍ حول إن كانت هذه الحالة معتبرة شرعاً للانتقال من طهارة الماء إلى التيمم لمن انتقض وضوؤها أو يكون لها الجمع بين الصلاتين التي من شأنها أن تجمع مع الأخرى، أم أن هذا لا يعتبر من الأعذار التي يجوز لها بسببه أن تترخص بالتيمم أو الجمع .

و قال العصيمي : إذا لم يكن على المرأة تلك حرج في إعادة المكياج ، أو تأخيره إلى ما بعد الطهارة بالماء فهذا لا يبيح لها ترك الطهارة بالماء، وإذا لم تتمكن من ذلك فهو يعتبر من الأعذار التي تبيح لها التيمم.

وأرجع العصيمي ذلك إلى أن :العروس تأخذ وقتاً طويلاً في هذا التجميل والتحسين ، وتدفع مالاً ليس باليسير عرفاً، فينتقض وضوؤها، فتقع في الحرج الشديد في وجوب غسل وجهها بالماء في الوضوء، لما يترتب عليه من فوات الوقت والمال، وهذا عند النساء إلا ما ندر من الحاجيات الشديدة.

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داعية سعودي شهير يثير الجدل بفتوى بشأن ما يجوز للعروسة فعله ليلة الدخلة

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