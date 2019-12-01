بالصور: خادم الحرمين يتسلم التقرير السنوي لديوان المحاسبة ويشيد بما تحقق

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة للعام 1439 / 1440 هـ، والذي يتضمن نتائج المراجعة المالية ورقابة الأداء بالدولة.

جاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين اليوم الأحد؛ رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام العنقري يرافقه عدد من مسؤولي الديوان، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان.

وأعرب خادم الحرمين عن تقديره لجهود العاملين في الديوان، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهامهم لخدمة دينهم ثم وطنهم.

من جهته، أوضح رئيس الديوان أن جملة المبالغ التي تمكّن الديوان من الحفاظ عليها وتوريدها أو توفيـرها للـخزينة العامة خلال السنة المالية للتقرير أكثر من 20 مليار ريال، بزيادة بنسبة 127% عما تم تحقيقـه في السنة المالية السابقة.

وأبان أن جملة الـمبالـــغ التي يُطالب الديوان بـها خلال السنة ولا زالت قيد الـمتابعة مع الـجهات تبلغ أكثر من 66 مليار ريـــال، بنسبة زيادة 78% عما تم تحقيقه فـي السنة الـمالية السابقة، مبيناً أن هذه الزيادة الجوهرية فـي نتائج أعمال الديوان تعكس ارتفاع مستوى جودة المنهجية التي يتبعها الديوان.

وأبان الدكتور العنقري أن الديوان ارتبط إلكترونياً عبر منظومة الرقــــابة الإلكــــتـرونية “شامل”، مع أكثر من 270 من الـجهات الـمشمولة برقابته، وذلك بنسبة زيادة 170% عما تحقق من ربط خلال السنة السابقة.