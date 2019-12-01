توقع خبير الطقس والراصد الجوي سامي الحربي، أن تشهد المملكة منخفضات ثلجية وأجواء شديدة البرودة هذا الشتاء.
وقال الحربي، عبر بتويتر: إنَّ موعد بدء الشتاء فلكيًا في النصف الشمالي للأرض سيكون بدايته في 22 ديسمبر المقبل، وحتى 21 مارس من العام 2020، مشيرًا إلى أنَّ المملكة ستشهد أجواء شديدة البرودة.
وكان الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني قال، أمس السبت، إنه وفقًا للمؤشرات الأولية، فإنَّه من المتوقع أن يكون الشتاء المقبل باردًا، موضحا أن المؤشرات الأولية تتَّجه إلى أن هذا العام (1441هـ- 2019 /2020م)، سوف يكون شتاؤه باردًا.
كانت هذه تفاصيل خبر منخفضات ثلجية وأجواء شديدة البرودة.. خبير طقس يكشف ملامح الشتاء القادم بالمملكة ويحدد موعده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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