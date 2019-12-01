بالصور: ولي العهد يغادر الإمارات.. ويبعث برقيتي شكر لرئيس الدولة وولي عهد أبو ظبي

غادر ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الامير محمد بن سلمان، اليوم الأحد، دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد زيارة رسمية استمرت عدة أيام. وكان في وداع ولي العهد لدى مغادرته مطار الرئاسة بأبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسفير المملكة لدى الإمارات تركي الدخيل وعدد من المسؤولين.

وفور مغادرته، بعث ولي العهد برقية شكر لرئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أعرب فيها عن بالغ امتنانه وتقديره على ما لقيه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. وأضاف ولي العهد في برقيته أن الزيارة أكدت على عمق العلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، داعياً الله عز وجل أن يديم على رئيس الإمارات الصحة والسعادة، وعلى الشعب الإماراتي الأمن والاستقرار والازدهار. كما بعث ولي العهد برقية شكر مماثلة لولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، نوه فيها إلى أن المباحثات المشتركة التي عقداها في إطار مجلس التنسيق السعودي الإماراتي أكدت على المضي قدماً في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين واستمرار التنسيق والتشاور في المجالات كافة.