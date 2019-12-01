صور.. ولي العهد وحاكم دبي وولي عهد أبوظبي يشهدون ختام منافسات الفورمولا 1

شهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، منافسات الجولة الختامية لبطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 في موسم 2019 على مضمار حلبة مرسى ياس في أبوظبي. وكان الشيخ محمد بن راشد حضر إلى نقطة انطلاق سيارات سباق الفورمولا-1 أبوظبي معلناً بدء انطلاق سباق الجولة الختامية لموسم 2019.

رافق ولي العهد خلال حضوره منافسات سباقات الفورمولا 1، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ونائب أمير الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ونائب أمير مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وعدد من المسؤولين.