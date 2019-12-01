من مصمم شعار رئاسة المملكة مجموعة العشرين؟ وماذا قال له وزير الثقافة؟

أشاد وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، بالمصمم السعودي محمد الحوّاس، مصمم شعار رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.

وعلق الأمير بدر على صورة الشعار التي نشرها الحواس بتغريدة على حسابه بموقع “تويتر” قال فيها: “كفو يا محمد.. مبدع من مبدعي وزارة الثقافة”.

من جهته، أكد الحوّاس فخره واعتزازه بالفرصة التي أتاحتها له وزارة الثقافة لتصميم شعار رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، وعبر عن تقديره لثقة الوزارة الكبيرة بأبناء الوطن.

وأضاف أنه ممتن لكل المصممين والخبراء والمسؤولين الذين شاركوا في مخيم تصميم شعار المجموعة الذي ضم أكثر من 25 من أفضل مصممي المملكة.

يذكر أن المملكة بدأت اليوم الأحد رئاستها لمجموعة العشرين، والتي تستمر حتى نهاية نوفمبر عام 2020.