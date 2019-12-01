بلومبرغ تكشف عن ثروات مخفية في زاوية غامضة من السوق السعودية بعيداً عن أرامكو

في حين أن الطرح العام الأولي الضخم للمملكة العربية السعودية لمنتج النفط أرامكو كان يهيمن على العناوين الرئيسية في المملكة منذ شهور، كان المستثمرون يجنون ثروة في زاوية غامضة من السوق.

وبحسب تقرير لوكالة “بلومبرغ” فإن منتجي الأسمنت يحتلون تلك الزاوية من السوق، فالشركات التي تصنع مواد البناء تمثل ستة من أفضل 10 أسهم أداءً في المملكة هذا العام، حيث حققت عائدات بنسبة 53٪ على الأقل بينما لم يتغير المؤشر الرئيسي للسعودية.

واكتسبت الأسهم زيادة في الطلب على المنتج مدفوعًا بالعديد من المشاريع السياحية والترفيهية التي تعد جزءًا أساسيًا من خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط. وقد يأتي جزء من الأموال لتلك التطورات من 25.6 مليار دولار تهدف الحكومة إلى جمعها من بيع 1.5٪ من أرامكو هذا الشهر.

وتقول الوكالة إن الأسهم قد تعكس الآن أخبار سارة بشكل كامل، إن تقييمات أكبر خمسة لاعبين الآن أعلى من المؤشر السعودي ويتم تداول جميع الأسهم باستثناء سهم واحد فوق متوسط ​​السعر المستهدف الذي حدده المحللون.

وقال عبد الملك السالم المحلل لدى الراجحي المالية “نعتقد أن القطاع بشكل عام يسعر في الغالب في النمو المستقبلي باستثناء بعض العوامل المتطرفة ، قد يكون هناك مجال للمكاسب في الأسمنت العربية والأسمنت بالقصيم.

وارتفع إنتاج الأسمنت في المملكة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وكان الإنتاج في أكتوبر هو الأعلى في العام الماضي. ورفع المحللون الذين يغطون أكبر خمس شركات منتجة للأسمنت في المملكة توقعاتهم للأرباح خلال الأشهر الـ12 المقبلة.