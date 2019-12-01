النمر: 10 أشياء يكرهها القلب

حدد استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، اليوم الأحد، 10 أشياء يكرهها القلب.

وقال النمر، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أشياء يكرهها القلب: الكسل، وزيادة الوزن، وارتفاع الكولسترول، وارتفاع الضغط، وشرب الخمر، والتدخين، وقلة النوم، وأكل الوجبات السريعة»، محذرًا أيضًا من أن العمل لأكثر من 9 ساعات يوميًّا، وكثرة التوتر والانفعال، يؤذيان عضلة القلب كثيرًا.

في الإطار ذاته، قال النمر: «تصرف خاطئ أن يحدث عَرَضٌ جديد عند مريض القلب (كحة/حكة/تورم في الأرجل)، فيجرب إيقاف الأدوية تباعًا حتى يصل إلى المسبب؛ ظنًّا منه أن الدواء هو سبب المشكلة». وعقب النمر قائلًا: «الصحيح أن يذهب المريض إلى الطبيب ليقرر المناسب بحسب الحالة».

وكان النمر نفى -في تغريدة سابقة- العلاقة بين السكن في المرتفعات وإرهاق القلب، متسائلًا: «هل السكن في المرتفعات يُرهق القلب بسبب قلة الأكسجين؟» فأجاب: «لا.. بل أشارت دراسات متعددة إلى أن صحة القلب لدى غالبية من يعيشون في المرتفعات أفضل مِنْ غالبية مَنْ يعيشون في السهول (نسبيًّا)؛ بسبب نمط حياتهم اليومي ونشاطهم..وهناك استثناءات لحالات مرضية معينة».