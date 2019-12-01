أمانة الرياض توضح ملابسات مقطع حادث الطريق الدائري الثاني: وقع في 2016

أكدت أمانة منطقة الرياض، أن الفيديو المتداول لوقوع حادث على طريق الدائري الثاني؛ بسبب هبوط في الطبقة الإسفلتية، قديم ويرجع لعام 2016.
وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت أمانة الرياض: إشارة إلى الفيديو المتداول والذي يُظهر وقوع حادث على الطريق الدائري الثاني بسبب هبوط في الطبقة الإسفلتية، تود أمانة منطقة الرياض التوضيح بأن المقطع قديم وأن الحادث وقع عام ٢٠١٦.
وأشارت أمانة منطقة الرياض، إلى أنه تمت صيانة الطريق ومعالجة الهبوط في حينه من قبل وزارة النقل المسؤولة عن الموقع.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت أمانة منطقة الرياض عن إطلاق مبادرة المشهد الحضري التوعوية؛ تعزيزًا لدور الفرد في الارتقاء بالمدينة حضاريًا وبيئيًا، وحفاظًا على جمال المدينة.
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