بالصور.. إزالة تعديات بمساحة 10 آلاف متر في البحرة بمكة

أزالت لجنة التعديات ببلدية محافظة بحرة الفرعية التابعة لمنطقة مكة المكرمة، تعديات على أراضٍ حكومية بمنطقة بحرة وحداء بمساحة تقدر بـ 10 آلاف متر مربع.

وأوضح رئيس بلدية محافظة بحرة المهندس رائد بن ناصر الشريف، أن التعديات تمثلت في شكل أحوشة وحظائر عشوائية لا يحمل المعتدون عليها صكوكًا شرعية وتمت إزالتها إزالة كلية بمشاركة عدد من منسوبي الجهات الأمنية.

وأهاب الشريف بجميع المواطنين عدم السعي وراء الأراضي والمخططات العشوائية وعدم البناء بطرق مخالفة حتى لا يكونوا عرضة للجزاءات التي نص عليها النظام وفقاً للتوجيهات الصادرة بهذا الخصوص.

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وشدد الشريف على أن بلدية محافظة بحرة ستواصل مهامها الرقابية لمنع أي تعديات على الأراضي الحكومية والممتلكات العامة، مشيرًا إلى أن البلدية لديها العديد من الفرق الميدانية التي تعمل على مراقبة جميع الأحياء والمخططات السكنية للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية، وحماية حقوق المواطنين ومصالحهم العامة.

وتنص لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، على تغريم أي مخالف يعتدي على الأراضي دون مستمسكات شرعية، بمبلغ 10 آلاف ريال، مع مضاعفة الغرامة المقررة في حالة تكراره المخالفة، على أن تتم زيادة الغرامة إلى مبلغ 40 ألف ريال في حال ارتكابها للمرة الثالثة.

وتلتزم جميع الجهات الحكومية، التي تملك أراضي بيضاء، وفقًا للائحة، بتسوير أراضيها أو وضع علامات ثابتة لحفظها من التعديات، على أن تقوم بتوضيح ما عليها من منشآت، في حالة قيامها برفع الأراضي مساحيًا.