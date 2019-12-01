أمير جازان يوجِّه بتشكيل لجنة فنية لمتابعة وضع الأمطار بالمنطقة

أكد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أهمية استعداد كل الأجهزة لتنفيذ المهام الموكلة إليها لمواجهة أي أزمات، مع تشكيل لجنة فنية لمتابعة وضع الأمطار بالمنطقة.

وافتتح أمير جازان، اجتماع لجنة الدفاع المدني، اليوم بكلمة أكد خلالها، على الدعم غير المحدود الذي يلقاه قطاع الدفاع المدني في المملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين.

وشدد أمير جازان، على أهمية الاجتماع، وما يتضمنه من موضوعات تُعنى بأعمال الدفاع المدني والتعامل مع حالات الطوارئ، خاصة خلال هذه الفترة، التي تشهد فيها المنطقة هطول أمطار غزيرة وجريان السيول في عدد من المحافظات، الأمر الذي يمكِن اللجنة من القيام بالمهام الموكولة إليها، والتنسيق بين الإدارات المعنية للتعامل مع الحالة المطرية، بما يضمن سلامة الأرواح وحماية الممتلكات.

وخلال الاجتماع، تم بحث جميع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال منها استعراض ما تم تنفيذه من توصيات في محاضر اللجنة السابق، والإجراءات الاحترازية والخطط المعدة من قبل الجهات المعنية للتعامل مع مختلف الظروف المصاحبة لهطول الأمطار وجريان السيول بمختلف محافظات وقرى المنطقة.

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واستعرض أمير المنطقة، خلال الاجتماع أيضًا، تقرير الدفاع المدني وأمانة المنطقة وإدارة المياه بالمنطقة التي تشمل الرقابة وأعمال الصيانة وتصريف السيول وغيرها من الأعمال المناطة بالجهات الحكومية، والتي تدخل ضمن مهام وأعمال اللجنة الرئيسة للدفاع المدني بالمنطقة.

وأكد أمير المنطقة، ضرورة العمل على التنسيق المستمر بين جميع الأجهزة المعنية المساندة لإنجاز التدابير وأعمال الدفاع في حالات الطوارئ، والتأكد من جاهزية كل الأجهزة واستعدادها التام لتنفيذ المهام الموكلة إليها على الوجه المطلوب، موجهًا بتشكيل لجنة فنية لمتابعة وضع الأمطار بالمنطقة.

وقد حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة جازان خالد بن عبدالعزيز القصيبي، ومساعد مدير الدفاع المدني بجازان الدكتور عبدالله بن عايض الشهري وأعضاء اللجنة.