«نادك»: تعزيز الأمن الغذائي أصبح خيارًا استراتيجيًا للمملكة في عهد الملك سلمان

رفع الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) المهندس عبدالعزيز بن محمد البابطين، باسمه وباسم منسوبي الشركة أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، بمناسبة حلول الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم.

وبهذه المناسبة، عبّر البابطين عن بالغ فخره واعتزازه بما تعيشه المملكة من تطور ونهضة شاملة في جميع الميادين، قائلًا: إن بلادنا شهدت خطوات تنموية متسارعة في وقتٍ قياسي تحت ظل قيادة حكيمة من خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة من ولي عهده الأمين؛ لتنفيذ «رؤية المملكة 2030»، التي أرست المبادئ المجدِّدة لنهضة المملكة الحضارية على مختلف الأصعدة، وعززت من الثقل الدولي لها على جميع المستويات: السياسية، الاقتصادية، والثقافية.

كما أكد البابطين أن هذه النهضة الحضارية في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، شملت الاهتمام بدعم كل القطاعات المُساهمة في تعزيز الأمن الغذائي للمملكة، باعتبار ذلك خيارًا استراتيجيًا يُسهم في الحفاظ على وتيرة التنمية المستدامة، سائلًا الله- عز وجل- أن يديم نِعم الأمن والرخاء والازدهار على هذه البلاد الغالية، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لما فيه خير للوطن وأهله.