«البيئة» تؤهل 18 منشأة لممارسة تدقيق وترشيد استهلاك المياه وكشف التسريبات

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الأحد، عن القائمة الأولى للمنشآت المؤهلة لممارسة نشاط تدقيق وترشيد استهلاك المياه وكشف التسربات في المباني بهدف المحافظة على الموارد المائية واستدامتها بالمملكة.

جاء ذلك بعدما استوفت هذه المنشآت المعايير والشروط اللازمة من قبل الوزارة البالغ عددها ثمانية، لممارسة نشاط تدقيق المياه وكشف التسربات.

وناقشت الوزارة -خلال ورشة عمل أقيمت مؤخرًا بمقرها في الرياض- أكثر من 25 شركة ومؤسسة عاملة في مجال المعايير والشروط المطلوبة، بحضور عدد من المختصين والمهتمين.

وقد حثت الوزارة عموم الجمهور على التعامل مع المنشآت المؤهلة المذكورة بموقع الوزارة الإلكتروني، على أن يتم التفاهم المسبق على سعر تقديم الخدمة وفقًا للعمل المزمع تقديمه من قبل هذه المنشآت، داعيةً الشركات غير المؤهلة للقيام بتدقيق المياه وكشف التسربات، إلى التسجيل في المرحلة الثانية لورش عمل تأهيل الشركات، التي ستقام يوم 15 ديسمبر المقبل.

يذكر أن المعايير التي وضعتها الوزارة لممارسة نشاط تدقيق المياه والكشف عن التسربات، تشمل (معرفة الأساسيات، والتدقيق الفني المتعلق بالمياه، والصحة والسلامة، وتوافر المعدات والأدوات، والخبرة اللازمة للعمل، وخدمة العملاء، وتوافر المركبات، والالتزام بالزي الموحد) وغيرها من متطلبات العمل، بالإضافة إلى ضرورة تحقيق الشركات والمؤسسات أكثر من 60% من هذه المعايير للحصول على التأهيل اللازم.