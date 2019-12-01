بسواعد وطنية.. تدشين 14 مشروعًا للطرق بالباحة بقرابة مليار ريال

دشن الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، اليوم الأحد، 14 مشروعًا للطرق بالباحة بقيمة إجمالية قاربت المليار ريال، بحضور وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، بقاعة الحسام للمؤتمرات والاحتفالات بمدينة الباحة.

وخلال حفل التدشين، أعرب وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر عن سعادته بمشاركة أهالي الباحة افتتاح حزمة من مشروعات الطرق بالمنطقة التي باتت جاهزة لخدمة أبناء المنطقة، مشيرًا إلى أن مجموع المشروعات التي تم تدشينها بلغت 14 مشروعًا تضم 48 وصلَة طريق، وبأطوال بلغت في مجموِعها قرابة 240 كيلو مترًا، وبتكلفة مالية قرابة 994 مليون ريال نفذت عبر شركات وطنية.

وأكد أن هذا الإنجاز دلالة على ما توليه الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين من عناية واهتمام بمختلف مناطق المملكة وبرفاه وسلامة المواطن السعودي أينما كان، مبينًا أن ما تم تدشينه اليوم من مشروعات ما هي إلا جزء من سلسلِة مشروعات قادمٍة لخدمة أبناء المنطقة تهدف لتسهيل سبل التواصل والتنقل بين سكانها من جهة، ولقاصديها من الزوار والسياح الذين يفدون إليها كل صيٍف، وعلى مدار العام.

ومن جانبه، قال الجاسر: لقد حققت منظومة النقل بالمملكة العربية السعودية مراكز متقدمة هذا العام بين دول العالم ففي مجال ترابط الطرق احتلت المملكة المركَز الأوَل عالميًا، إلى جانب الولايات المتحدة ومملكة إسبانيا، وعلى صعيد البنية التحتية للنقل، فقد تقدمت للمرتبة 34 بين دول العالم، كما وصل ترتيبها للمركز السادس والعشرين، من حيُث جودِة البنى التحتية للطرق.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز ما كان له أن يتحقق لولا الدعم الذي تلقاه منظومة النقل في المملكة من القيادة.

بعد ذلك دشن الأمير الدكتور حسام بن سعود مشروعات الطرق البالغ عددها 14 مشروعًا تضمنت 48 وصلة جرى إنجازها في مدينة الباحة ومحافظاتها والمركز التابعة لها ، التي بلغ إجمالي أطوالها 240 كيلو مترًا ، وبقيمة إجمالية بلغت 993.778.621.90 ريالًا.

ثم شاهد سموه والحضور عرضًا مرئيًا عن المشروعات التي تم تدشينها وتضمنت الطريق الدائري الجزء السابع، وتقاطع مستشفى الملك فهد ، وإصلاح طريق الطائف - الباحة - أبها، والطرق الثانوية بمنطقة الباحة المجموعة الأولى ، وثلاث مشروعات للطرق الزراعية بالمنطقة للمجموعات 14 ، و15 ، و16، ومشاريع استكمال بعض الطرق بالمنطقة شملت المجموعات السادسة والتاسعة والعاشرة والحادية عشر ، ومشروع الطرق القصيرة بمنطقة الباحة المجموعة الأولى.

كما شاهد الجميع فقرة لعدد من براعم فتيات تعليم الباحة اللاتي عبرن عن شكرهن للقيادة الحكيمة في دعم المشروعات التنموية بالمنطقة ومنها مشروعات الطرق، مثمنات لأمير الباحة متابعته واهتمامه لتلك المشروعات التي أنجزت لخدمة المنطقة وأهلها وزوراها، ومشيدات بجهود وزير النقل في اهتمامه لكل ما يخدم المنطقة من مشروعات الطرق .

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بعدها كرم أمير منطقة الباحة الجهات الداعمة والراعية لهذا الحفل ، فيما تسلم سموه هدية تذكارية من معاليه بهذه المناسبة.

أثر ذلك شاهد أمير منطقة الباحة ووزير النقل محتويات المعرض المصاحب الذي ضم عددًا من الصور لمشروعات الطرق بالمنطقة.

وعقب الحفل قدم الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، شكره لوزير النقل على جهوده المثمرة مع إمارة المنطقة، مؤكدًا أنه منذ توليه إمارة منطقة الباحة قبل عامين ونصف تم تنفيذ جميع مشروعات الطرق التي تم طلبها من الوزارة .

وقال: كلمة أقولها للتاريخ أي طريق أو مشروع تم طلبه من الوزارة تم اعتماده وتنفيذه ومنها ما هو جارٍ تنفيذه حاليًا، مقدمًا شكره لمدير فرع الوزارة المنطقة المهندس مسفر المالكي على جهوده وتعاونه مع الإمارة ، متطلعًا سموه بأن تكون هناك مشروعات أكبر في المستقبل.

من جانبه نوه وزير النقل المهندس صالح الجاسر بما تتميز به منطقة الباحة من شبكة طرق حظيت بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- ومتابعة من سمو أمير منطقة الباحة، مفيدًا أن مشروع توسعة مطار الملك سعود بالباحة هو من ضمن المشروعات ذات الأولية لدى الوزارة وسيعلن عنه خلال الفترة القريبة القادمة بإذن الله.

وأكد اهتمام أمير منطقة الباحة بمشروع المطار والذي يعد هو المشروع الأول في اهتماماته، مفيدًا بأن الوزارة تتبني هذا المشروع سيرى النور قريبًا بمشيئة الله .

حضر الحفل نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي, ووكيل إمارة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري, ووكيل والوزارة لشؤون الطرق المهندس عبدالله سليمان ومدير فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس مسفر المالكي.