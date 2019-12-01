الحصيني: توسع الحالة الجوية الممطرة لتشمل 6 مناطق جديدة

توقع خبير الأرصاد الجوية عبدالعزيز الحصيني، اتساع الحالة الجوية الممطرة التي تشهدها أجواء مناطق الحدود الشمالية والجوف وجنوب تبوك، منذ صباح اليوم الأحد؛ لتشمل مناطق أخرى.

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «السحب الرعدية الممطرة من صباح اليوم الأحد إلى ظهر اليوم الأحد على أجزاء من الحدود الشمالية والجوف وجنوب تبوك متوقع توسع الحالة لتشمل أجزاء من مناطق مكة والمدينة وحائل والباحة وعسير وجازان».

وفي وقت سابق من صباح اليوم الأحد، قال الحصيني إن هناك توقعات بانخفاض درجات الحرارة من خمس إلى سبع درجات بعد الحالة الجوية الممطرة التي يشهدها عدد من المناطق.

وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن حالة جوية ممطرة وأمطارًا من خفيفة إلى غزيرة متوقعة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة (جدة) والمدينة المنورة والجوف وحائل والشمالية وتبوك والقصيم والباحة وعسير وجازان وشمال الشرقية.

وأشار إلى امتداد تأثير تلك الحالة الممطرة على الكويت، متوقعًا أن يكون نشاط للرياح من متوسطة إلى شبه قوية يعقبها انخفاض في الحرارة من خمس إلى سبع درجات.