

عمّان 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واس

تسببت أنشطة الاحتلال الإسرائيلي العدوانية خلال شهر أكتوبر الماضي باستشهاد 3 فلسطينيين، واعتقال 368 فلسطينيًا في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبيّنت دائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن في تقرير لها أن قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت اقتحامها لتجمعات سكنية فلسطينية ناهزت 404 عمليات اقتحام (397 في الضفة الغربية و7 في قطاع غزة).

وأفاد التقرير أن الاقتحامات لباحات المسجد الأقصى خلال شهر أكتوبر سجلت رقماً قياسياً، حيث اقتحمه نحو 6919 ما بين مستوطن وطلاب معاهد تلمودية، ورجال شرطة وأعضاء كنيست.

وأشار التقرير إلى إقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي عدداً من المشاريع الاستيطانية التي تهدف إلى تكثيف الاستيطان وترسيخ الوجود اليهودي في عددٍ من المدن والأراضي الفلسطينية المحتلة.

// انتهى //

19:40ت م

0237





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الشؤون الفلسطينية : استشهاد 3 فلسطينيين واعتقال 368 آخرين في أكتوبر الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.