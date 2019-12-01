ذكرى البيعة / انطلاق برنامج الاحتفاء بالذكرى الخامسة للبيعة بتعليم ينبع



ينبع 04ربيع الأخر 1441هـ الموافق 01ديسمبر 2019م واس

انطلق اليوم بتعليم ينبع برنامج الاحتفاء بالذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في المملكة العربية

ويشمل البرنامج الاحتفاء بالذكرى الخامسة للبيعة توجيه جميع مجالات النشاط المختلفة في المدارس وأندية الأحياء ـ بنين وبنات ـ لإبراز هذه المناسبة ، واستثمار برامج الإذاعة المدرسية وساعات النشاط وحصص التربية الفنية والرياضية ، وكذلك اقتطاع جزء من الحصص للحديث عن هذه المناسبة الغالية ، والعديد من المسابقات والإصدارات المتنوعة ، بالإضافة إلى إقامة ندوة على مسرح الإدارة ، ومسرح الظل في الثانوية الثامنة بينبع ، ومعارض للبنين والبنات احتفاء بهذه المناسبة .

// انتهى //

19:31ت م

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ينبع 04ربيع الأخر 1441هـ الموافق 01ديسمبر 2019م واسانطلق اليوم بتعليم ينبع برنامج الاحتفاء بالذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية ، والذي يستمر خمسة أيام تحت إشراف قسم النشاط الطلابي ـ بنين و بنات ـ ، ومتابعة قيادات التعليم وجميع المشرفين والمشرفات .ويشمل البرنامج الاحتفاء بالذكرى الخامسة للبيعة توجيه جميع مجالات النشاط المختلفة في المدارس وأندية الأحياء ـ بنين وبنات ـ لإبراز هذه المناسبة ، واستثمار برامج الإذاعة المدرسية وساعات النشاط وحصص التربية الفنية والرياضية ، وكذلك اقتطاع جزء من الحصص للحديث عن هذه المناسبة الغالية ، والعديد من المسابقات والإصدارات المتنوعة ، بالإضافة إلى إقامة ندوة على مسرح الإدارة ، ومسرح الظل في الثانوية الثامنة بينبع ، ومعارض للبنين والبنات احتفاء بهذه المناسبة .// انتهى //19:31ت م0236

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