السعودية اليوم / رئيس أرامكو السعودية : تجتمع في الملك سلمان حكمة التاريخ ورؤية المستقبل وروح القيادة وأصالة القيم



الظهران 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واس

قال رئيس أرامكو

وأضاف في تصريح له بهذه المناسبة : بعد تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مقاليد الحكم أكد - أيده الله - في أول خطاب متلفز على المضي قدمًا في مسيرة التنمية الشاملة بالمملكة مع الاستمرار في طريق تحقيق التضامن العربي والإسلامي، كما قال - حفظه الله - في تغريدة ملهمة في تاريخ 10 مارس 2015م إن هدفه الأول أن تكون المملكة العربية السعودية نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم على الأصعدة كافة، وأنه سيعمل مع الشعب لتحقيق ذلك. وكان من التحديات الاقتصادية التي واجهتها المملكة تحقيق توازن في أسواق النفط لاعتماد دخل المملكة عليها بشكل كبير.

وأشار إلى أنه بعد نحو عام من تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم شهدت المملكة الحدث التنموي الأكبر وهو إطلاق رؤية المملكة 2030 بمشاريعها وبرامجها المتعددة التي كانت نقلة نوعية في التخطيط طويل المدى ووضع الأهداف والتكامل بين جميع القطاعات، وكان تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على مورد واحد للدخل هو محرك أساس للرؤية. فالاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد داخل المملكة وخارجها عبر صندوق الاستثمارات العامة، ومشاريع التحول الرقمي لزيادة الكفاءة الحكومية، وتنمية قطاع التصنيع والخدمات عبر برامج زيادة المحتوى المحلي، فضلا عن تنمية المشاريع العملاقة كنيوم والقدية والبحر الأحمر، وتطوير وفتح قطاعات السياحة والترفيه والثقافة.

وبين أن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود جعل المملكة بفضل الله تعالى بيئة جاذبة للاستثمار والمواهب، ومحلا للاستثمار في الطاقة المتجددة، ودعم تمكين المرأة، وتطوير قطاع التعليم والتدريب والعمل، والارتقاء بالقطاع الصحي والقطاع غير الربحي وذلك في إطار رؤية المملكة التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير

وأفاد المهندس أمين الناصر أن المجال لا يتسع لإحصاء الإنجازات التي تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - رعاه الله - مبينًا أن أرامكو السعودية حققت العديد من الإنجازات في مجال صناعة النفط والغاز والكيميائيات خلال السنوات الخمس الماضية على الصعيد الوطني والعالمي، وكانت مشروعات الشركة واستثماراتها تتركز في تحقيق إستراتيجيتها بأن تنمو وتتوسع وتنوع محفظتها الاستثمارية بحيث تكون الشركة الرائدة عالميا والمتكاملة في مجال الطاقة والكيميائيات.

ولفت النظر إلى أنه من هذه المشروعات افتتاح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قبل 3 سنوات مشروعات توسعة مرافق الإنتاج ومشروع الغاز في الشيبة، ومرافق الإنتاج في منيفة، ومرافق الإنتاج في خريص، ومركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) وغيرها من المشروعات التي تفخر بها أرامكو السعودية.

ودعا المهندس أمين الناصر - الله تعالى - أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وأن يمد في عمرهما ، ويتم نعمه وأمنه على المملكة ويزيدها من فضله.

// انتهى //

19:03ت م

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الظهران 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واسقال رئيس أرامكو السعودية وكبير الإداريين التنفيذيين المهندس أمين الناصر، إن الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - تعيدنا إلى ما حققته المملكة من إنجازات في خمس سنوات مضت وهي فترة قصيرة جدًا في عمر الدول، إذ تخللها قفزات نوعية كان يصعب على الجميع تخيل حدوثها، وكلنا سعداء برؤيتها تتحقق بتسارع في زمننا وتصبح واقعًا نابضًا بالحياة ينعم به المواطنون والمقيمون.وأضاف في تصريح له بهذه المناسبة : بعد تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مقاليد الحكم أكد - أيده الله - في أول خطاب متلفز على المضي قدمًا في مسيرة التنمية الشاملة بالمملكة مع الاستمرار في طريق تحقيق التضامن العربي والإسلامي، كما قال - حفظه الله - في تغريدة ملهمة في تاريخ 10 مارس 2015م إن هدفه الأول أن تكون المملكة العربية السعودية نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم على الأصعدة كافة، وأنه سيعمل مع الشعب لتحقيق ذلك. وكان من التحديات الاقتصادية التي واجهتها المملكة تحقيق توازن في أسواق النفط لاعتماد دخل المملكة عليها بشكل كبير.وأشار إلى أنه بعد نحو عام من تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم شهدت المملكة الحدث التنموي الأكبر وهو إطلاق رؤية المملكة 2030 بمشاريعها وبرامجها المتعددة التي كانت نقلة نوعية في التخطيط طويل المدى ووضع الأهداف والتكامل بين جميع القطاعات، وكان تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على مورد واحد للدخل هو محرك أساس للرؤية. فالاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد داخل المملكة وخارجها عبر صندوق الاستثمارات العامة، ومشاريع التحول الرقمي لزيادة الكفاءة الحكومية، وتنمية قطاع التصنيع والخدمات عبر برامج زيادة المحتوى المحلي، فضلا عن تنمية المشاريع العملاقة كنيوم والقدية والبحر الأحمر، وتطوير وفتح قطاعات السياحة والترفيه والثقافة.وبين أن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود جعل المملكة بفضل الله تعالى بيئة جاذبة للاستثمار والمواهب، ومحلا للاستثمار في الطاقة المتجددة، ودعم تمكين المرأة، وتطوير قطاع التعليم والتدريب والعمل، والارتقاء بالقطاع الصحي والقطاع غير الربحي وذلك في إطار رؤية المملكة التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.وأفاد المهندس أمين الناصر أن المجال لا يتسع لإحصاء الإنجازات التي تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - رعاه الله - مبينًا أن أرامكو السعودية حققت العديد من الإنجازات في مجال صناعة النفط والغاز والكيميائيات خلال السنوات الخمس الماضية على الصعيد الوطني والعالمي، وكانت مشروعات الشركة واستثماراتها تتركز في تحقيق إستراتيجيتها بأن تنمو وتتوسع وتنوع محفظتها الاستثمارية بحيث تكون الشركة الرائدة عالميا والمتكاملة في مجال الطاقة والكيميائيات.ولفت النظر إلى أنه من هذه المشروعات افتتاح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قبل 3 سنوات مشروعات توسعة مرافق الإنتاج ومشروع الغاز في الشيبة، ومرافق الإنتاج في منيفة، ومرافق الإنتاج في خريص، ومركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) وغيرها من المشروعات التي تفخر بها أرامكو السعودية.ودعا المهندس أمين الناصر - الله تعالى - أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وأن يمد في عمرهما ، ويتم نعمه وأمنه على المملكة ويزيدها من فضله.// انتهى //19:03ت م0224

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