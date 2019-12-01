ذكرى البيعة / الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب يرفع التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى البيعة



تونس 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واس

رفع معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد علي كومان أسمى عبارات التهنئة والتنويه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة.

وقال في تصريح له بهذه المناسبة "تحلّ الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه والمملكة تعيش ـ بحمد الله ـ حالة فريدة من التآزر بين الشعب وولاة أمره فيما الشعب السعودي يزداد ثقة في مستقبله الواعد بفضل إيمانه بحرص خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ورعاه ـ على خدمة دينه وأمته " ليؤكد على ما يتجلى من خلال هذه الذكرى" من صور الصّدق والحكمة ونفاذ البصيرة لقائد جعل سمة حكمه العدل والمساواة، وأنجز لشعبه ما يتطلّع إليه من أمن واستقرار ورخاء وازدهار."

وأضاف معاليه أن المملكة العربية

وتطرق إلى المكانة الدولية للمملكة التي تعزّزت في عهد خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ وأوضح"تأتي هذه الذكرى والعالم يزداد عرفاناً وتقديراً للبعد الإنساني في شخصية خادم الحرمين الشريفين، وامتناناً للمشاريع الخيّرة التي يتبناها " ليشير إلى أن " خادم الحرمين الشريفين ـ بحكمة بالغة ونفاذ بصيرة ـ مكّن المملكة من أن تأخذ مكانتها وأدوارها الطبيعية لتصبح مثالاً يحتذي به، والصورة متجليّة في مواقف خادم الحرمين الشريفين الحاسمة من التدخلات الخارجية في أمن المنطقة العربية، وفي مواقفه الصارمة تجاه مكافحة الإرهاب بمقاربات فكرية وتنموية واجتماعية" كما تتجلى في بعدها الأوسع في ترؤس المملكة العربية السعودية للقمّة القادمة لمجموعة العشرين لعام 2020 ، إلى جانب أدوارها في تعزيز أواصر الأخوّة والمحبّة وتقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية على مستوى العالم، وهي أدوار عززها خادم الحرمين الشريفين وأسهمت في المكانة المرموقة التي باتت تحتلها المملكة، بيت المسلمين الجامع، وفي الوزن الكبير الذي تتمتع به على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والدينية. "

ودعا معالي الدكتور كومان الله سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وأن يبقيه فخراً وذخراً للشعب السعودي ولسائر الشعوب العربية والإسلامية.

// انتهى //

18:42ت م

0217



تونس 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واسرفع معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد علي كومان أسمى عبارات التهنئة والتنويه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة.وقال في تصريح له بهذه المناسبة "تحلّ الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه والمملكة تعيش ـ بحمد الله ـ حالة فريدة من التآزر بين الشعب وولاة أمره فيما الشعب السعودي يزداد ثقة في مستقبله الواعد بفضل إيمانه بحرص خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ورعاه ـ على خدمة دينه وأمته " ليؤكد على ما يتجلى من خلال هذه الذكرى" من صور الصّدق والحكمة ونفاذ البصيرة لقائد جعل سمة حكمه العدل والمساواة، وأنجز لشعبه ما يتطلّع إليه من أمن واستقرار ورخاء وازدهار."وأضاف معاليه أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ورعاهما ـ تواصل حضورها المميّز وتطلعاتها الطموحة وتعزز علاقتها مع الدول الشقيقة والصديقة من خلال رؤيتها المستنيرة 2030 ،التي جاءت استكمالاً لمسيرة الموحّد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله .وتطرق إلى المكانة الدولية للمملكة التي تعزّزت في عهد خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ وأوضح"تأتي هذه الذكرى والعالم يزداد عرفاناً وتقديراً للبعد الإنساني في شخصية خادم الحرمين الشريفين، وامتناناً للمشاريع الخيّرة التي يتبناها " ليشير إلى أن " خادم الحرمين الشريفين ـ بحكمة بالغة ونفاذ بصيرة ـ مكّن المملكة من أن تأخذ مكانتها وأدوارها الطبيعية لتصبح مثالاً يحتذي به، والصورة متجليّة في مواقف خادم الحرمين الشريفين الحاسمة من التدخلات الخارجية في أمن المنطقة العربية، وفي مواقفه الصارمة تجاه مكافحة الإرهاب بمقاربات فكرية وتنموية واجتماعية" كما تتجلى في بعدها الأوسع في ترؤس المملكة العربية السعودية للقمّة القادمة لمجموعة العشرين لعام 2020 ، إلى جانب أدوارها في تعزيز أواصر الأخوّة والمحبّة وتقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية على مستوى العالم، وهي أدوار عززها خادم الحرمين الشريفين وأسهمت في المكانة المرموقة التي باتت تحتلها المملكة، بيت المسلمين الجامع، وفي الوزن الكبير الذي تتمتع به على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والدينية. "ودعا معالي الدكتور كومان الله سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وأن يبقيه فخراً وذخراً للشعب السعودي ولسائر الشعوب العربية والإسلامية.// انتهى //18:42ت م0217

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