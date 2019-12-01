السعودية اليوم / الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن مبادرة "جنودنا حصنٌ لحدودنا"



مكة المكرمة 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واس

دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم، مبادرة "جنودنا حصنٌ لحدودنا", وذلك انطلاقًا من دعم الرئاسة ومساندتها الدائمة لجنودنا البواسل، وتقديراً لجهودهم على ما يقومون به تجاه دينهم ووطنهم، والذود عن بلاد الحرمين الشريفين, وذلك بحضور عدد من الجنود المرابطين بالحد الجنوبي, وأصحاب الفضيلة والسعادة وكلاء الرئيس العام ومساعديهم وعددٍ من منسوبي الرئاسة.

وقال معاليه في بداية اللقاء إن الرئاسة كانت دائماً وأبداً مساندةً لجنودنا البواسل المرابطين على ثغور هذه البلاد, وإننا نستبشر الخير عندما نشاهد حماس جنودنا الأشاوس ومحبتهم لوطنهم، وتسابقهم إلى الذود عن حدود بلد الحرمين الشريفين وحماية مقدساتهما، فلقد ترجموا خلال الأعوام الماضية أسمى صورالتضحية من خلال دفاعهم عن أرضهم, وترجمة أفضل الصور الإنسانية في تعاملهم مع ضيوف الرحمن، فهم العيون الساهرة على أمن وراحة وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين، والمواطنين والمقيمين بالمملكة العربية

وأضاف الشيخ السديس أن المملكة العربية السعودية ستبقى دائماً حصناً حصيناً ضد الإرهاب والمتطرفين، بعقيدة وسطية سمحة، مستقاة من كتاب الله عز وجل والسنة النبوية المباركة، ثم بحزم وعزم قادتها وولاة أمرها – حفظهم الله – وجنودها الأشاوس نصرهم الله الذين خصهم الله سبحانه بخدمة الحرمين الشريفين وشرفهم بنصرة قضايا الإسلام والمسلمين.

وفي ختام اللقاء سأل معالي الرئيس العام، المولى عز وجل أن يجزي قادة بلاد الحرمين الشريفين – أيدهم الله - خير الجزاء على خدمتهم للإسلام والمسلمين، وأن يديم على هذا البلاد أمنها وأمانها، وأن ينصر جنودنا المرابطين على الحدود إنه ولي ذلك والقادر عليه.

// انتهى //

18:35ت م

0214



مكة المكرمة 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واسدشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم، مبادرة "جنودنا حصنٌ لحدودنا", وذلك انطلاقًا من دعم الرئاسة ومساندتها الدائمة لجنودنا البواسل، وتقديراً لجهودهم على ما يقومون به تجاه دينهم ووطنهم، والذود عن بلاد الحرمين الشريفين, وذلك بحضور عدد من الجنود المرابطين بالحد الجنوبي, وأصحاب الفضيلة والسعادة وكلاء الرئيس العام ومساعديهم وعددٍ من منسوبي الرئاسة.وقال معاليه في بداية اللقاء إن الرئاسة كانت دائماً وأبداً مساندةً لجنودنا البواسل المرابطين على ثغور هذه البلاد, وإننا نستبشر الخير عندما نشاهد حماس جنودنا الأشاوس ومحبتهم لوطنهم، وتسابقهم إلى الذود عن حدود بلد الحرمين الشريفين وحماية مقدساتهما، فلقد ترجموا خلال الأعوام الماضية أسمى صورالتضحية من خلال دفاعهم عن أرضهم, وترجمة أفضل الصور الإنسانية في تعاملهم مع ضيوف الرحمن، فهم العيون الساهرة على أمن وراحة وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين، والمواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية وأضاف الشيخ السديس أن المملكة العربية السعودية ستبقى دائماً حصناً حصيناً ضد الإرهاب والمتطرفين، بعقيدة وسطية سمحة، مستقاة من كتاب الله عز وجل والسنة النبوية المباركة، ثم بحزم وعزم قادتها وولاة أمرها – حفظهم الله – وجنودها الأشاوس نصرهم الله الذين خصهم الله سبحانه بخدمة الحرمين الشريفين وشرفهم بنصرة قضايا الإسلام والمسلمين.وفي ختام اللقاء سأل معالي الرئيس العام، المولى عز وجل أن يجزي قادة بلاد الحرمين الشريفين – أيدهم الله - خير الجزاء على خدمتهم للإسلام والمسلمين، وأن يديم على هذا البلاد أمنها وأمانها، وأن ينصر جنودنا المرابطين على الحدود إنه ولي ذلك والقادر عليه.// انتهى //18:35ت م0214

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