السعودية اليوم / الدكتور السديس يدشن البرنامج المتكامل عن جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين



مكة المكرمة 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واس

دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم، البرنامج المتكامل عن جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة المباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- .

وأوضح السديس، أن البرنامج يتضمن محاضرات وندوات ومسابقات ومعارض لجهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين بهدف إبراز جهود الدولة -أيدها الله- في تطوير منظومة إعمار الحرمين وتطوير الخدمات وجعلهما أولوية استراتيجية لدى حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - امتدادًا للدور التاريخي للقيادة

// انتهى //

18:34ت م

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مكة المكرمة 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واسدشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم، البرنامج المتكامل عن جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة المباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- .وأوضح السديس، أن البرنامج يتضمن محاضرات وندوات ومسابقات ومعارض لجهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين بهدف إبراز جهود الدولة -أيدها الله- في تطوير منظومة إعمار الحرمين وتطوير الخدمات وجعلهما أولوية استراتيجية لدى حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - امتدادًا للدور التاريخي للقيادة السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين.// انتهى //18:34ت م0211

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