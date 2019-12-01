ذكرى البيعة / تقنية الأحساء تحتفل بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة



الأحساء 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واس

أقامت الكلية التقنية بالأحساء اليوم احتفالاً بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مقاليد الحكم، بحضور عميد الكلية سعد بن عبدالرحمن اليمني.

وتضمن الحفل عددًا من الكلمات بهذه المناسبة, إلى جانب توزيع الأوشحة التي تحمل صور خادم الحرمين الشريفين، وعلم المملكة، وكذلك عرض صور البيعة الخامسة تحت شعار "على العهد والوفاء ..نجدد البيعة والولاء" على الشاشات الإلكترونية المنتشرة في جميع أقسام ومباني الكلية، كما تم إطلاق مسابقة أجمل تغريدة على حساب الكلية في ذكرى البيعة الخامسة.

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18:27ت م

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