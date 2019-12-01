السعودية اليوم / سمو محافظ حفر الباطن يقلد مدير أمن الطرق بالمحافظة رتبته الجديدة



حفر الباطن 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واس

قلّد صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن ، في مكتبه بالمحافظة اليوم ، مدير أمن الطرق بحفر الباطن المقدم سعد بن زيد الحميداني رتبته الجديدة عقب صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة مقدم، وذلك بحضور مدير شرطة المحافظة العقيد فايز بن معجب الشهراني.

وتمنى سمو محافظ حفر الباطن للمقدم الحميداني ، المزيد من التوفيق والسداد لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

من جهته أعرب مدير أمن الطرق بحفر الباطن عن بالغ شكره وتقديره واعتزازه بالثقة الملكية، معرباً عن شكره لسمو محافظ حفر الباطن على تقليده رتبته الجديدة التي تعد حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء، سائلاً الله تعالى أن يعينه على تحمل المسؤولية، وأن يديم على الوطن أمنه.

// انتهى //

18:26ت م

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