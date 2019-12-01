شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبعث برقية شكر لولي عهد أبو ظبي والان نبدء بالتفاصيل
صاحب السمو الأخ الشيخ / محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله
ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لسموكم عن شكري وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
لقد أكدت المباحثات المشتركة التي عقدتها مع سموكم في إطار مجلس التنسيق السعودي الإماراتي على المضي قدما في تعزيز العلاقات بين بلدينا الشقيقين، واستمرار التنسيق والتشاور في المجالات كافة، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه صاحب السمو الشيخ / خليفة بن زايد آل نهيان ـ حفظهما الله ـ.
متمنياً لسموكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب الإمارات العربية المتحدة الشقيق اطراد التقدم والرخاء.. وتقبلوا تحياتي وتقديري ،،،،،
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء
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