شكرا لقرائتكم بث مباشر.. إطلاق هوية مجموعة العشرين لعام 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-01 بث مباشر.. إطلاق هوية مجموعة العشرين لعام 2020 متابعات الخليج 365 - الرياض تبث قناة فعاليات عبر اليوتيوب فعاليات إطلاق هوية مجموعة العشرين لعام 2020 التي ترأسها المملكة.



وستستضيف المملكة خلال الفترة التي تسبق عقد قمَّة القادة ما يزيد عن 100 اجتماع ومؤتمر، وتشمل اجتماعات وزارية واجتماعات لمسؤولين رسميين وممثلي مجموعات التواصل، وهي: مجموعة الأعمال ( B20 )، ومجموعة الشباب ( Y20 )، ومجموعة العمال ( L20 )، ومجموعة الفكر ( T20 )، ومجموعة المجتمع المدني ( C20 )، ومجموعة المرأة ( W20 )، ومجموعة العلوم ( S20 )، ومجموعة المجتمع الحضري ( U20 ). شارك الخبر







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