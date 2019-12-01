أسماء الفائزين بمسابقة الملواح في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 

2019-12-01

متابعات الخليج 365 - محمد الغانم - الرياض

توَّج مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية، الفائزين في مسابقة الدعو (الملواح) 400 متر، والتي انطلقت في يومها الأول بأربعة أشواط تأهيلية للسعوديين، صباح اليوم الأحد، وتستمر حتى 16 من ديسمبر الجاري، في ملهم شمال مدينة الرياض.

مسابقة اليوم شهدت منافسة قوية بين الصقَّارين الذين قدموا من جميع أنحاء المملكة، للتنافس على جوائز المهرجان، التي تتجاوز 21 مليون ريال، منها 3 ملايين لمسابقة المزاين.

وجاءت نتائج الشوط الأول من فئة شاهين فرخ للملاك السعوديين بمسابقة الملواح 400 مترعلى النحو التالي:

المركز الأول: الصقر “شلوى”، للصقَّار حسين بن محمد بن حسن الجربوعي المري، بمدة زمنية قدرها 17.280 ثانية.

المركز الثاني: الصقر “بندول”، للصقَّار فارس بن عبدالله بن عثمان الفارس، بمدة زمنية قدرها 18.167 ثانية.

المركز الثالث: الصقر “ذهب”، للصقَّار سعيد ناصر بن محمد المري، بمدة زمنية قدرها 18.724 ثانية.

أما الشوط الثاني فخُصص لفئة شاهين قرناس للملاك السعوديين، وجاءت نتائجها كالتالي:

المركز الأول: الصقر “شرهة”، للصقَّار مرضي بن صالح بن خلف التومي الشمري، بمدة زمنية قدرها 17.905 ثانية.

المركز الثاني: الصقر “عليا”، للصقَّار عبدالرحمن ماجد عبدالله العاصمي القحطاني، بمدة زمنية قدرها 18.061 ثانية.

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المركز الثالث: الصقر “هقوة”، للصقَّار سلطان بن عبدالله بن الحديري الميموني المطيري، بمدة زمنية قدرها 18.331 ثانية.

وخصص الشوط الثالث من اليوم الأول لفئة شاهين فرخ للمحترفين السعوديين، وجاءت المراكز الثلاثة الأولى من نصيب الصقور:

المركز الأول: الصقر “مشكور”، للصقَّار عموش عبدالله هجرس الدوسري، بمدة زمنية قدرها 18.027 ثانية.

المركز الثاني: الصقر “هوس”، للصقار ناصر بن جابر بن علي الغيثاني المري، بمدة زمنية قدرها 18.136 ثانية.

المركز الثالث: الصقر “أشبل”، للصقَّار فلاج عبدالله بن هجرس الدوسري، بمدة زمنية قدرها 18.347 ثانية.

وتضمَّنت الأشواط التأهيليَّة في اليوم الأول شوطًا لفئة شاهين قرناس للمحترفين السعوديين، وفاز فيه:

المركز الأول: الصقر “عوايد”، للصقار علي سعيد علي المري، بمدة زمنية قدرها 17.653 ثانية.

المركز الثاني: الصقر “عليا”، للصقَّار محمد بن برغش بن محمد البرغش المنصوري، بمدة زمنية قدرها 17.788 ثانية.

المركز الثالث: الصقر (FX)، للصقَّار نفسه الفائز بالمركز الثاني محمد المنصوري، بمدة زمنية قدرها 17.908 ثانية.

ووفقًا لنظام مسابقة الملواح، فإن المهرجان يُكرّم الفائزين الثلاثة الأوائل في كل شوط، فيما ينال أصحاب المراكز العشرة الأولى جوائز مالية، ويتأهل أصحاب المراكز السبعة الأولى إلى الأشواط النهائية ضمن كأس الملك عبدالعزيز.

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