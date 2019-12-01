شاهد.. أمطار #مكة و #الطائف لحظة الغروب

2019-12-01

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

هطلت اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من مكة المكرمة والمراكز التابعة لها ارتوت على إثرها الأرض.

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كما هطلت مساء اليوم أمطار متوسطة على محافظة الطائف، شملت شمال غرب المحافظة، وأحياء قروى والخالدية والسلامة وباب الريع وطريق الهدا ووادي وج، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

ووثق المواطنون بالفيديو لحظة هطول الأمطار الغزيرة وجريان الأودية.

يأتي هذا فيما توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، غدًا، على مناطق المدينة المنورة، القصيم وأجزاء من منطقة حائل والأجزاء الغربية والشمالية من منطقة الرياض تمتد إلى حفر الباطن والقيصومة وكذلك على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال وشرق وجنوب غرب المملكة.

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