شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الباحة يدشن 14 مشروعاً للطرق.. 240 كلم بـ994 مليون ريال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الباحة)

دشن أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بحضور وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم (الأحد)، 14 مشروعاً للطرق بالباحة بقيمة إجمالية قاربت المليار ريال، وذلك بقاعة الحسام للمؤتمرات والاحتفالات بمدينة الباحة.

وبدئ الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بتلاوة آيات من القران الكريم، ثم ألقى وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر كلمة أعرب فيها عن سعادته بمشاركة أهالي الباحة افتتاح حزمة من مشاريع الطرق بالمنطقة التي باتت جاهزة لخدمة أبناء منطقة الباحة على امتدادها بين مدنها وقراها، وجبالها وسهولها، مشيراً إلى أن مجموع المشاريع التي تم تدشينها اليوم بغت 14 مشروعاً تضم 48 وصلَة طريق، وبأطوال بلغت في مجموِعها قرابة 240 كيلومتراً، وبتكلفة مالية قرابة 994 مليون ريال نفذت عبر شركات وطنية.

وأكد أن هذا الإنجاز إن دل على شيء فإنما يدل على ما توليه الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان من عناية واهتمام بمختلف مناطق المملكة وبرفاهية وسلامة المواطن السعودي أينما كان، مبيناً أن ما تم تدشينه اليوم من مشاريع ما هي إلا جزء من سلسلة مشاريع قادمٍة لخدمة أبناء المنطقة تهدف لتسهيل سبل التواصل والتنقل بين سكانها من جهة، ولقاصديها من الزوار والسياح الذين يفدون إليها كل صيف، وعلى مدار العام.

وقال المهندس الجاسر: «لقد حققت منظومة النقل في المملكة العربية السعودية مراكز متقدمة هذا العام بين دول العالم ففي مجال ترابط الطرق احتلت المملكة المركز الأول عالمياً، إلى جانب الولايات المتحدة ومملكة إسبانيا، وعلى صعيد البنية التحتية للنقل، فقد تقدمت إلى المرتبة 34 بين دول العالم، كما وصل ترتيبها إلى المركز السادس والعشرين من حيث جودة البنى التحتية للطرق».

وأشار إلى أن هذا الإنجاز ما كان له أن يتحقق لولا فضل الله عز وجل ثم الدعم والمساندة التي تلقاها منظومة النقل في المملكة من القيادة، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ علينا ازدهار بلادنا واستقراَرها وأمَنها.

بعد ذلك، دشن الأمير الدكتور حسام بن سعود مشاريع الطرق البالغ عددها 14 مشروعاً تضمنت 48 وصلة جرى إنجازها في مدينة الباحة ومحافظاتها والمركز التابعة لها، التي بلغ إجمالي أطوالها 240 كيلومتراً، وبقيمة إجمالية بلغت 993.778.621.90 ريالاً.

ثم شاهد والحضور عرضاً مرئياً عن المشاريع التي تم تدشينها، وتضمنت الطريق الدائري الجزء السابع، وتقاطع مستشفى الملك فهد، وإصلاح طريق الطائف - الباحة - أبها، والطرق الثانوية بمنطقة الباحة المجموعة الأولى، وثلاثة مشاريع للطرق الزراعية بالمنطقة للمجموعات 14، و15، و16، ومشاريع استكمال بعض الطرق بالمنطقة شملت المجموعات السادسة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة، ومشروع الطرق القصيرة بمنطقة الباحة المجموعة الأولى.

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كما شاهد الجميع فقرة لعدد من براعم فتيات تعليم الباحة اللاتي عبرن عن شكرهن للقيادة الحكيمة في دعم المشاريع التنموية بالمنطقة ومنها مشاريع الطرق، مثمنات لأمير الباحة متابعته واهتمامه لتلك المشاريع التي أنجزت لخدمة المنطقة وأهلها وزوراها، مشيدات بجهود وزير النقل في اهتمامه لكل ما يخدم المنطقة من مشاريع الطرق.

بعدها، كرم أمير منطقة الباحة الجهات الداعمة والراعية لهذا الحفل، فيما تسلم هدية تذكارية من وزير النقل بهذه المناسبة.

إثر ذلك، شاهد أمير منطقة الباحة ووزير النقل محتويات المعرض المصاحب الذي ضم عددا من الصور لمشاريع الطرق بالمنطقة.

وعقب الحفل، قدم الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، شكره لوزير النقل على جهوده المثمرة مع إمارة المنطقة، مؤكداً أنه منذ توليه إمارة منطقة الباحة قبل عامين ونصف تم تنفيذ جميع المشاريع الطرق التي تم طلبها من الوزارة.

وقال: «كلمة أقولها للتاريخ أي طريق أو مشروع تم طلبه من وزارة، تم اعتماده وتنفيذه، ومنها ما هو جارٍ تنفيذه حالياً»، مقدماً شكره لمدير فرع الوزارة المنطقة المهندس مسفر المالكي على جهوده وتعاونه مع الإمارة، متطلعاً أن تكون هناك مشاريع أكبر في المستقبل.

من جانبه، نوه وزير النقل المهندس صالح الجاسر بما تتميز به منطقة الباحة من شبكة طرق حظيت بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، ومتابعة من أمير منطقة الباحة، مفيداً بأن مشروع توسعة مطار الملك سعود بالباحة هو من ضمن المشاريع ذات الأولوية لدى الوزارة وسيعلن عنه خلال الفترة القريبة القادمة بإذن الله.

وأكد اهتمام أمير منطقة الباحة بمشروع المطار الذي يعد هو المشروع الأول في اهتماماته، مفيداً بأن الوزارة تتبنى هذا المشروع سيرى النور قريباً.

حضر الحفل نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، ووكيل إمارة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري، ووكيل والوزارة لشؤون الطرق المهندس عبدالله سليمان، ومدير فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس مسفر المالكي.