السعودية | الأمير محمد بن سلمان يغادر الإمارات

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جدة - بواسطة طلال الحمود - غادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مساء الأحد، دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان في وداع ولي العهد لدى مغادرته مطار الرئاسة بأبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات تركي الدخيل وعدد من المسؤولين.

وقبل ذلك، شهد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، منافسات الجولة الختامية لبطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 في موسم 2019 على مضمار حلبة مرسى ياس في أبوظبي.

يذكر أن الشيخ محمد بن زايد والأمير محمد بن سلمان، قد رأسا، الأربعاء، أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي ــ الإماراتي الذي استضافته العاصمة أبوظبي.

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وخلال الاجتماع، شهد الشيخ محمد بن زايد والأمير محمد بن سلمان، تبادل 4 مذكرات تفاهم، واستعراض 7 مبادرات استراتيجية.

وأكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، أن "العلاقة مع الإمارات مبنية على التعاون والسياسات المشتركة تجاه المنطقة".

وأوضح أن "العلاقات المتينة بين قيادتي وشعبي السعودية والإمارات مبنية على أسس راسخة".

وقدم محمد بن سلمان، دعوة للإمارات لتحل ضيف شرف على قمة العشرين المقبلة التي تستضيفها السعودية.

وقال: "نستهدف تحقيق نموذج استثنائي من التعاون المشترك مع الإمارات".