السعودية | محمد بن سلمان يشهد ختام بطولة العالم للفورمولا 1

شكرا لقرائتكم محمد بن سلمان يشهد ختام بطولة العالم للفورمولا 1 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شهد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأحد، منافسات الجولة الختامية لبطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 في موسم 2019 على مضمار حلبة مرسى ياس في أبوظبي.

وحضر السباق رؤساء وفود عدد من الدول.

وكان الشيخ محمد بن راشد قد حضر إلى نقطة انطلاق سيارات سباق الفورمولا-1 أبوظبي، معلناً بدء انطلاق سباق الجولة الختامية لموسم 2019.