شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبعث برقية شكر لرئيس الإمارات العربية المتحدة والان نبدء بالتفاصيل
صاحب السمو الشيخ / خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لسموكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
صاحب السمو ، لقد أكدت هذه الزيارة لبلدنا الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة على عمق العلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط بين بلدينا الشقيقين، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسموكم.
وأسأل الله العلي القدير أن يديم عليكم الصحة والسعادة، وعلى الشعب الإماراتي الشقيق الأمن والاستقرار والازدهار.. وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري ،،،،
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء
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