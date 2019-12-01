شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 84 خيمة على نازحي ميدي وحرض والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يوم أمس 84 خيمة للنازحين والمتضررين في مديريتي ميدي وحرض بمحافظة حجة اليمنية تستهدف 420 شخصًا، بتنفيذ ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان يوزع 84 خيمة على نازحي ميدي وحرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.