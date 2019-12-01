شكرا لقرائتكم شروط تحويل القرض القائم لمدعوم بالأرباح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-01 شروط تحويل القرض القائم لمدعوم بالأرباح متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements كشف صندوق التنمية العقارية عن شروط تحويل القرض القائم إلى قرض مدعوم الأرباح. وقال الصندوق إنه يتم تحويل القرض إذا كانت قيمته 500 ألف ريال أو أكثر لأصحاب الدخل الشهري الذي يبلغ 14 ألف ريال أو أعلى.

يذكر أن الصندوق العقاري يعمل على تسهيل القرض العقاري للمستفيدين وذلك بإطلاق مبادرات وبرامج مختلفة تساعدهم في تلبية رغباتهم. شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شروط تحويل القرض القائم لمدعوم بالأرباح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.