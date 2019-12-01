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شاهد.. طفلة تتفاعل بعفوية مع رجل أمن
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
تفاعلت طفلة مع أحد رجال الأمن أثناء أداء مهام عمله في الحرم المكي بطريقة عفوية.
وأظهر مقطع فيديو نشره حساب ” صهيل” عبر تويتر الطفلة وهي تؤدي التحية العسكرية لرجل الأمن بعدما ضربت بقدمها بشدة على الأرض فما كان من رجل الأمن إلا أن ردّ لها التحية بالمثل.
ولم يتضح من المقطع تاريخ توثيقه لكنه لاقى استحسان الكثير من المواطنين الذين أكدوا أنه يعكس الحس الوطني والعفوية وتقدير رجال الأمن ودورهم.
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