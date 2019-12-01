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جريان السيول وتساقط البرد على #سكاكا
متابعات الخليج 365 - الجوف
حذر النظام الآلي للإنذار المبكر من هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات البرد تؤدي إلى جريان السيول والأودية في منطقة الجوف وخاصة سكاكا ودومة الجندل.
وتوقع الإنذار المبكر أن تستمر هذه الحالة حتى الثامنة من مساء اليوم الأحد الأول من ديسمبر.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، غدًا، على مناطق المدينة المنورة، القصيم وأجزاء من منطقة حائل والأجزاء الغربية والشمالية من منطقة الرياض تمتد إلى حفر الباطن والقيصومة وكذلك على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال وشرق وجنوب غرب المملكة.
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