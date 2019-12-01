استمرار التقلبات الجوية غدًا على معظم المناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، غدًا، على مناطق المدينة المنورة، القصيم وأجزاء من منطقة حائل والأجزاء الغربية والشمالية من منطقة الرياض تمتد إلى حفر الباطن والقيصومة وكذلك على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال وشرق وجنوب غرب المملكة.

وحول الرياح السطحية على البحر الأحمر قالت الأرصاد إنها ستكون شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة بينما ستكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الخليج العربي.