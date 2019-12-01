شكرا لقرائتكم نقل 1111 فردًا من قوات أمن المنشآت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-01 نقل 1111 فردًا من قوات أمن المنشآت من مختلف الرتب لكافة مناطق المملكة متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أصدر قائد قوات أمن المنشآت اللواء مظلي حامد بن رابع الطويرقي قرارًا بنقل 1111 فردًا من مختلف الرتب لكافة مناطق المملكة. وتمنى اللواء الطويرقي لهم التوفيق والسداد. شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نقل 1111 فردًا من قوات أمن المنشآت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.