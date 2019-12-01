شكرا لقرائتكم خبر عن أوانٍ منزلية من «سلمان للإغاثة» للاجئين السوريين في الأردن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ​​​​​​​عبدالعزيز المشيطي (القريات)

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات إيوائية، تشتمل على الأواني المنزلية وملحقات المائدة لصالح اللاجئين السوريين في محافظتي عمان وإربد، حيث بلغ عدد المستفيدين من التوزيعات 1370 أسرة بواقع 7038 فردا.

من جانبه، أوضح المدير الإقليمي الدكتور بدر السمحان، أن مركز الملك سلمان مستمر بتوزيع المساعدات الإغاثية على الاشقاء اللاجئين السوريين، وذلك من خلال البرامج التي يطلقها المركز لتلبية حاجات الأشقاء السوريين، في مثل هذه الظروف الصعبة التي يعيشونها.

وأكد السمحان أن السعي لتقديم أفضل الخدمات الانسانية للأشقاء السوريين، من أبرز أهداف مركز الملك سلمان للإغاثة، الذي يواصل تنفيذ مشاريعه الإنسانية المتنوعة، لتحقيق الرسالة النبيلة التي تعكس النهج الإنساني للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، بوجوب توفير الرعاية للاجئين في كافة المجالات الإنسانية، للتخفيف من معاناتهم جراء الازمات الإنسانية التي يمرون بها.