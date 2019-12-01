شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس إدارة «STC» والرئيس التنفيذي يهنئان خادم الحرمين بذكرى البيعة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

رفع رئيس مجلس إدارة مجموعة STC الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمناسبة الذكرى الخامسة لمبايعته، وتوليه مقاليد الحكم.

وأشار إلى أن القيادة لخادم الحرمين الشريفين عززت مكانة المملكة في العالم الإسلامي والمحيط الدولي، وجعلتها من الدول المؤثرة في كل المعادلات الإقليمية والدولية، حيث أصبح وجودها أعمق في صناعة القرار العالمي، وتشارك بفاعلية في معالجة الكثير من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الإقليمية والعالمية.

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وقال الأمير محمد بن خالد: «خطت المملكة في ظل قيادتها الرشيدة خطوات كبيرة نحو والتقدم والازدهار، موفرة كل أساليب الرفاهية لمواطنيها من خلال إحداث التنمية الشاملة والمستدامة، التي ترتكز على الأمن والاستقرار من أجل بناء حاضر مشرق ومستقل زاهر»، مؤكداً أن العديد من الإنجازات التي حققتها المملكة كانت ثمرة الاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لجميع القطاعات، مشيرا إلى تحقيق السعودية المركز 13 من بين 175 دولة في المؤشر العالمي للأمن السيبراني، الذي يصدره الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، فضلاً عن تبوؤ المرأة السعودية المرتبة الأولى على المستوى العربي، والمرتبة العاشرة دولياً في مجال التعليم، حيث بلغت نسبة السعوديات المتعلمات 91%.

وأضاف الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل: «إن مجموعة STC تواصل في ظل القيادة الحكيمة نجاحها ممكّناً رئيسياً للتحول الرقمي في المملكة وفق أهداف رؤية 2030، إذ بلغ حجم مساهمتها في المحتوى المحلي أربعة مليارات ريال عبر برنامج STC «روافد»، وهو ما ساهم في توطين صناعات سعودية في مجالات توصيل الالياف البصرية والكبائن وأدوات الشبكات وشرائح الجوال».

من جهته، هنأ الرئيس التنفيذي لمجموعة "STC" المهندس ناصر بن سليمان الناصر، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة حلول الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم.