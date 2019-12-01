شكرا لقرائتكم خبر عن هل يُسمح بتسجيل الأبناء أو البنات بنفس الاسم؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية الإجراء النظامي حيال تسمية الأب لاثنين من أبنائه وبناته بنفس الاسم واشتراكهما معاً بالتسمية.

وتفاعلت «الأحوال المدنية» مع عدد من الاستفسارات حيال نظامية اشتراك التسمية للأبناء أو البنات، سواء كانوا من أم واحدة، أو حتى في حالة اختلاف الأم.

وشددت «الأحوال المدنية» على أن النظام نصّ على منع اشتراك أخوين أو أختين بنفس الاسم حتى مع اختلاف الأم، ويجب تغييره، حتى وإن كان الاسمان متماثلين في الكتابة ومختلفين في النطق، إذ إن النظام لا يسمح بذلك.