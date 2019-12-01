شكرا لقرائتكم خبر عن هل يُسمح بتسجيل الأبناء أو البنات بنفس الاسم؟ والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)
كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية الإجراء النظامي حيال تسمية الأب لاثنين من أبنائه وبناته بنفس الاسم واشتراكهما معاً بالتسمية.
وتفاعلت «الأحوال المدنية» مع عدد من الاستفسارات حيال نظامية اشتراك التسمية للأبناء أو البنات، سواء كانوا من أم واحدة، أو حتى في حالة اختلاف الأم.
وشددت «الأحوال المدنية» على أن النظام نصّ على منع اشتراك أخوين أو أختين بنفس الاسم حتى مع اختلاف الأم، ويجب تغييره، حتى وإن كان الاسمان متماثلين في الكتابة ومختلفين في النطق، إذ إن النظام لا يسمح بذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر هل يُسمح بتسجيل الأبناء أو البنات بنفس الاسم؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.