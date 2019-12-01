السعودية | رحيل الأديب السعودي عبد الفتاح أبومدين عن عمر يناهز 94 عاماً

شكرا لقرائتكم رحيل الأديب السعودي عبد الفتاح أبومدين عن عمر يناهز 94 عاماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نعت إدارة نادي جدة الأدبي الثقافي، رئيس مجلس إدارتها الأديب عبدالفتاح أبومدين الذي وافته المنية صباحا عن عمر ناهز الـ 94 عاما.

وكان أبومدين قد ترأس تحرير بعض الصحف السعودية وله أكثر من 150 مؤلفا أدبيا، كما حظي بتكريم خاص من الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال حفل افتتاح الجنادرية من خلال منحه وسام الملك عبدالعزيز.

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أهم مؤلفاته

عبدالفتاح أبومدين أحد أهم الكتّاب ومؤسسي الحداثة في السعودية، أصدر جريدة الأضواء في جدة 1957 رئيسا لنادي جدة 25 عاما.

كُرّم في مؤتمر الأدباء السعوديين 2009، ونال وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى 2018. صدر له أكثر من 12 كتابا، من أبرزها "في معترك الحياة" 1982 "وتلك الأيام" 1986 و"حكاية الفتى مفتاح" 1996.

من أهم مؤلفاته "أمواج وأثباج" في النقد الأدبي في "معترك الحياة" و"تلك الأيام" و"الصخر والأظافر" و"ظلمه عصره "و"هؤلاء عرفت" و"الحياة بين الكلمات" و"علامات" و"من أحاديث الحياة".