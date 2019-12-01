اشتية: وفد وزاري كبير يزور السعودية قريبا

كشف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ، اليوم الأحد، أن وفدا وزاريا سيزور المملكة العربية السعودية قريبا جدا، مشيرا إلى أن وفد وزاري قطري سيزور فلسطين أيضا.

وقال اشتية في كلمته في حفل المنتدى الثالث لمجلس الأعمال الفلسطيني الإيطالي المشترك، الذي عقد اليوم الأحد بمدينة رام الله : "رغم الاحتلال، إلا أن الإمكانيات الاستثمارية في فلسطين عالية، بفضل القوانين التي سنتها الحكومة، والتي تشجع الاستثمار سواء كان ذلك قانون تشجيع الاستثمار او قانون الشركات".

وأوضح "أن الميزان التجاري بين فلسطين وإيطاليا ارتفع بنسبة 39% منذ بداية العام، واستيرادنا المباشر من العالم قد ازداد بنسبة 16% على حساب الاستيراد عبر إسرائيل".

وأشار إلى أن "هذا المنتدى الهام الذي يضم 51 شخصية من نخبة رجال الأعمال الإيطاليين، ليلتقوا مع نخبة رجال الأعمال الفلسطينيين، يدل على أن فلسطين مفتوحة لمبادرات الأعمال، إضافة إلى أن مناخ الاستثمار مشجع"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

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وأضاف: "استراتيجية الحكومة مبنية على تعزيز المنتوج الوطني، ونحن نبحث عن تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص الفلسطيني، لكي نرسخ الاستراتيجية التي تبني عليها الحكومة؛ وهي الانفكاك عن الاحتلال، والتوجه نحو العالم، و فتح أسواق لنا في مختلف دول العالم".

وتابع اشتية: "هناك 14 بنكا في فلسطين، و14 مليار دولار من الودائع موجودة فيها، وهناك قطاعات اقتصادية واعدة جدا، سيما في الزراعة والصناعة والأدوية وتكنولوجيا المعلومات، إضافة الى المشاريع السياحية التي تعتبر مربحة جدا؛ حيث زار فلسطين 3 مليون سائح العام الماضي، وحاليا جميع الفنادق مليئة بالسائحين في بيت لحم ومحيطها".

وأشار إلى أن وفدا وزاريا سيزور المملكة العربية السعودية قريبا جدا، وسيزور وفد وزاري قطري فلسطين أيضا، وقال: رغم الظرف الصعب الذي نعيشه، إلا ان رجال الاعمال يمكن ان يأتوا إلى هنا ويصنعوا استثمارات مربحة".

وحضر المنتدى وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي ، والقنصل الإيطالي العام في القدس فابيو سوكولوفيتش، ووفد من وزارة الخارجية الإيطالية، ورجال أعمال فلسطينيين وايطاليين.