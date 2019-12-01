شاهد: صورة نادرة تجمع الملك سلمان و4 من ملوك السعودية وهم يؤدون العرضة قبل 47 عاما !

نشرت دارة الملك عبدالعزيز التاريخية صورة قديمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برفقة 4 من إخوانه الملوك، وهم يؤدون العرضة وذلك قبل نحو 47 عاماً.
وأظهرت الصورة الملك سلمان الذي كان أميراً للرياض آنذاك، ويظهر معه في الصورة كل من الملك فيصل والملك خالد والملك فهد والملك عبدالله وهم يؤدون العرضة.
وأفادت دارة الملك عبد العزيز أن الصورة يعود تاريخها لعام 1972 (1392 هـ).
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